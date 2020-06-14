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Арум назвал Усика великолепным бойцом

Сергей СумскойНет комментариев
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Глава Top Rank Боб Арум считает, что украинский боксер Александр Усик является великолепным бойцом.

По его словам, боксеры в супертяжелом весе должны объединится для выхода из сложной ситуации.

«Усик – не только великолепный боец, но и отличный человек. Все должны сотрудничать между собой, чтобы найти выход из ситуации, который позволит устроить эти поединки. Я понимаю разочарование Уайта и верю, что мы можем найти обдуманное и рациональное решение», – приводит слова Арума Boxing News 24.

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Тэги: Александр УсикБоб Арум
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