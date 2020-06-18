Эдди Хирн не хочет, чтобы WBC сделала Фьюри франчайзинговым чемпионом

Промоутер Эдди Хирн заявил, что руководство WBC не должно делать Тайсона Фьюри франчайзинговым чемпионом.

По его словам, боксеру нужно позаботится о своих обязательных боях, так же, как Джошуа позаботится о своих.

«Мы не хотим, чтобы Уайта повысили до временного чемпиона, он хочет драться с чемпионом, он хочет бороться с Фьюри.

Уайт, на самом деле, должен быть приоритетнее Джошуа, чтобы получить этот шанс. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы добиться этого», – приводит слова Хирна BoxingScene.