Мексиканский боксер умер в возрасте 21 года

У спортсмена был рак

#Сулейман

Источник – The Sun.

Мексиканский боксер Хавьер Гонсалес умер в возрасте 21 года.

Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

“Гонсалес покинул этот мир в возрасте 21 года после долгой борьбы с инвазивным раком в лимфатических узлах. Он был перспективным боксером. Вся семья WBC поддерживает семью и друзей прекрасного молодого бойца. Мы скорбим, но память о Хавьере останется с нами навсегда. Покойся с миром”, – отметил Сулейман.

На счету Хавьера Гонсалеса было 15 побед подряд. Он начал карьеру в 2015 году в возрасте 16 лет, победив единогласным решением судей. Последний бой Хавьер Гонсалес провел 13 апреля 2019 года.

На любительском уровне на счету Гонсалеса 180 поединков и три золотые медали на национальном уровне.

Ранее, следующим соперником Альвареса будет не чемпион мира.