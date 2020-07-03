Бівол хочет боксировать с Альваресом – менеджер

Россиянин просит за бой с Альваресом меньший гонорар, чем другие его соперники

#Бівол, #Альварес

Источник – BoxingScene.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бівол хочет провести поединок против обладателя титула WBA в среднем весе Сауля Альвареса.

Об этом заявил менеджер россиянина Вадим Корнилов.

“Дмитрий хочет боксировать с Канело, потому что знает, что может победить его. Он не гоняется за деньгами, он гоняется за боем, который может сделать его наследие.

Мы знаем, какие суммы спрашивали у команды Альвареса Сондерс и Каллум Смит, Дмитрий просит гораздо меньший гонорар за этот поединок”, – сказал Корнилов.