Бівол хочет боксировать с Альваресом – менеджер

Россиянин просит за бой с Альваресом меньший гонорар, чем другие его соперники
#Бівол, #Альварес
Источник – BoxingScene.
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бівол хочет провести поединок против обладателя титула WBA в среднем весе Сауля Альвареса.
Об этом заявил менеджер россиянина Вадим Корнилов.
“Дмитрий хочет боксировать с Канело, потому что знает, что может победить его. Он не гоняется за деньгами, он гоняется за боем, который может сделать его наследие.
Мы знаем, какие суммы спрашивали у команды Альвареса Сондерс и Каллум Смит, Дмитрий просит гораздо меньший гонорар за этот поединок”, – сказал Корнилов.
Напомним, Головкин не претендует на бой с Альваресом.
Источник: champion.com.ua