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Бокс

Умер отец Хабиба Нурмагомедова

Андрей ОгородникНет комментариев
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Абдулманап Нурмагомедов

Большая потеря для бойцовского мира спорта.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, сегодня после продолжительной болезни умер известнейший российский тренер Абдулманап Нурмагомедов, который является звездой UFC – Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, ранее Нурмагомедов старший был госпитализированный в одну из московских больниц из-за осложнений вызванных коронавирусом.

Стоить отметить, что несмотря на принадлежность к России, долгое время Абдулманап Нурмагомедов работал и тренировал в Украине. За свою карьеру он воспитал восемнадцать чемпионов мира по дзюдо.

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Тэги: Абдулманап НурмагомедовглавноеХабиб
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