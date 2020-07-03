Умер отец Хабиба Нурмагомедова

Большая потеря для бойцовского мира спорта.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, сегодня после продолжительной болезни умер известнейший российский тренер Абдулманап Нурмагомедов, который является звездой UFC – Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, ранее Нурмагомедов старший был госпитализированный в одну из московских больниц из-за осложнений вызванных коронавирусом.

Стоить отметить, что несмотря на принадлежность к России, долгое время Абдулманап Нурмагомедов работал и тренировал в Украине. За свою карьеру он воспитал восемнадцать чемпионов мира по дзюдо.