Усик может прекратить сотрудничество с K2 Promotions

Контракт боксера с компанией истекает через несколько месяцев
#Усик
Источник – Tribuna.com.
Украинский супертяжеловес Александр Усик может прекратить сотрудничество с промоутерской компанией K2 Promotions.
Об этом телеграм-канал левой-Левой-правой.
Контракт Усика с компанией истекает через несколько месяцев. Вполне возможно, что украинец не будет ее продолжать.
Сейчас Усик сотрудничает сразу с двумя промоутерськими компаниями – K2 Promotion Александра Красюка и Matchroom Boxing Эдди Гирная.
Ранее, Усик отобрал у Уайлдера второе место в рейтинге WBA.
Источник: champion.com.ua