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Усик может прекратить сотрудничество с K2 Promotions

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Контракт боксера с компанией истекает через несколько месяцев

#Усик

Источник – Tribuna.com.

Украинский супертяжеловес Александр Усик может прекратить сотрудничество с промоутерской компанией K2 Promotions.

Об этом телеграм-канал левой-Левой-правой.

Контракт Усика с компанией истекает через несколько месяцев. Вполне возможно, что украинец не будет ее продолжать.

Сейчас Усик сотрудничает сразу с двумя промоутерськими компаниями – K2 Promotion Александра Красюка и Matchroom Boxing Эдди Гирная.

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Ранее, Усик отобрал у Уайлдера второе место в рейтинге WBA.

Источник: champion.com.ua
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