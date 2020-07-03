Усик может прекратить сотрудничество с K2 Promotions

Контракт боксера с компанией истекает через несколько месяцев

#Усик

Источник – Tribuna.com.

Украинский супертяжеловес Александр Усик может прекратить сотрудничество с промоутерской компанией K2 Promotions.

Об этом телеграм-канал левой-Левой-правой.

Контракт Усика с компанией истекает через несколько месяцев. Вполне возможно, что украинец не будет ее продолжать.

Сейчас Усик сотрудничает сразу с двумя промоутерськими компаниями – K2 Promotion Александра Красюка и Matchroom Boxing Эдди Гирная.

Ранее, Усик отобрал у Уайлдера второе место в рейтинге WBA.