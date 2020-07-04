Уайт: Фьюри – профессиональная жертва, он умеет манипулировать публикой

Диллиан обвинил своего соотечественника в нечестной игре

#Фьюри, #Вайт

Источник – talkSPORT.

Обладатель титула WBC Тайсон Фьюри умеет развернуть ситуацию так, чтобы в итоге выйти из нее победителем.

Об этом заявил Диллиан Уайт.

“Я называю его [Фьюри] профессиональной жертвой. Он очень ловко действует, умеет манипулировать публикой, привлекая ее на свою сторону.

Фьюри – профессионал в поиске симпатий. Он умеет развернуть ситуацию так, чтобы в итоге выйти из нее победителем. Тайсон заставляет людей игнорировать все плохое, что он сделал. В этом весь Фьюри”, – сказал Уайт.