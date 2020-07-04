Уайт: Фьюри – профессиональная жертва, он умеет манипулировать публикой

Диллиан обвинил своего соотечественника в нечестной игре
#Фьюри, #Вайт
Источник – talkSPORT.
Обладатель титула WBC Тайсон Фьюри умеет развернуть ситуацию так, чтобы в итоге выйти из нее победителем.
Об этом заявил Диллиан Уайт.
“Я называю его [Фьюри] профессиональной жертвой. Он очень ловко действует, умеет манипулировать публикой, привлекая ее на свою сторону.
Фьюри – профессионал в поиске симпатий. Он умеет развернуть ситуацию так, чтобы в итоге выйти из нее победителем. Тайсон заставляет людей игнорировать все плохое, что он сделал. В этом весь Фьюри”, – сказал Уайт.
Напомним, что Уайт является официальным претендентом на титул WBC более два года. Его чемпионский поединок должен состояться не позднее февраля 2021 года.
Ранее, бой Фьюри – Уайлдер запланирован на декабрь.