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Бокс

Уайт: Фьюри – профессиональная жертва, он умеет манипулировать публикой

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Диллиан обвинил своего соотечественника в нечестной игре

#Фьюри, #Вайт

Источник – talkSPORT.

Обладатель титула WBC Тайсон Фьюри умеет развернуть ситуацию так, чтобы в итоге выйти из нее победителем.

Об этом заявил Диллиан Уайт.

“Я называю его [Фьюри] профессиональной жертвой. Он очень ловко действует, умеет манипулировать публикой, привлекая ее на свою сторону.

Фьюри – профессионал в поиске симпатий. Он умеет развернуть ситуацию так, чтобы в итоге выйти из нее победителем. Тайсон заставляет людей игнорировать все плохое, что он сделал. В этом весь Фьюри”, – сказал Уайт.

Напомним, что Уайт является официальным претендентом на титул WBC более два года. Его чемпионский поединок должен состояться не позднее февраля 2021 года.

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Ранее, бой Фьюри – Уайлдер запланирован на декабрь.

Источник: champion.com.ua
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