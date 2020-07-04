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Усик – третий в рейтинге IBF

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Стал известен обновленный рейтинг IBF

#IBF, #Усик #Джошуа

Источник – ibf-usba-boxing.com.

Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала обновленный рейтинг боксеров супертяжелого дивизиона.

Об этом сообщает прессслужба IBF.

Украинец Александр Усик (17-0, 13 КО) расположился на 3-м месте.

Рейтинг IBF в супертяжелом весе:

Энтони Джошуа – чемпион

1. Кубрат Пулев;
2. Чарльз Мартин;
3. Александр Усик;
4. Майкл Хантер;
5. Энди Руис.

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Ранее, Усик отобрал у Уайлдера второе место в рейтинге WBA.

Источник: champion.com.ua
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