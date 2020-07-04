Усик – третий в рейтинге IBF

Стал известен обновленный рейтинг IBF
#IBF, #Усик #Джошуа
Источник – ibf-usba-boxing.com.
Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала обновленный рейтинг боксеров супертяжелого дивизиона.
Об этом сообщает прессслужба IBF.
Украинец Александр Усик (17-0, 13 КО) расположился на 3-м месте.
Рейтинг IBF в супертяжелом весе:
Энтони Джошуа – чемпион
1. Кубрат Пулев;
2. Чарльз Мартин;
3. Александр Усик;
4. Майкл Хантер;
5. Энди Руис.
Ранее, Усик отобрал у Уайлдера второе место в рейтинге WBA.
Источник: champion.com.ua