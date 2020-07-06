Названа дата боя Постола с Рамиресом

Бой должен состояться 29 августа
#Постол, #Рамирес
Источник – Чемпион.
Чемпион мира в суперлегком весе по версиям WBO и WBC Хосе Рамирес 29 августа проведет бой против украинца Виктора Постола.
Об этом заявил сам Рамирес.
“Я стараюсь оставаться в своем весе. Бой должен состояться в последнюю субботу лета, 29 августа. Так что у нас есть 8 недель.
Я тренируюсь с ноября. Готовился к февральскому поединку. Затем поединок отменили, и я месяц отдыхал. Потом тренировался 5 недель, и бой снова отменили. Вот мы вернулись, и уже есть дата”, – сказал Рамирес.
Постол в Лос-Анджелесе тоже готовится к поединку с Рамиресом, идя к своей цели – стать двукратным чемпионом мира.
Источник: champion.com.ua