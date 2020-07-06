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Названа дата боя Постола с Рамиресом

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Бой должен состояться 29 августа

#Постол, #Рамирес

Источник – Чемпион.

Чемпион мира в суперлегком весе по версиям WBO и WBC Хосе Рамирес 29 августа проведет бой против украинца Виктора Постола.

Об этом заявил сам Рамирес.

“Я стараюсь оставаться в своем весе. Бой должен состояться в последнюю субботу лета, 29 августа. Так что у нас есть 8 недель.

Я тренируюсь с ноября. Готовился к февральскому поединку. Затем поединок отменили, и я месяц отдыхал. Потом тренировался 5 недель, и бой снова отменили. Вот мы вернулись, и уже есть дата”, – сказал Рамирес.

Постол в Лос-Анджелесе тоже готовится к поединку с Рамиресом, идя к своей цели – стать двукратным чемпионом мира.

Источник: champion.com.ua
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