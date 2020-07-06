WBC подтвердила дату боя Ломаченко – Лопес

Бой Ломаченко – Лопес состоится в сентябре

#Ломаченко, #Лопес

Источник – ukrinform.ua.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Franchise украинец Василий Ломаченко в сентябре проведет бой с обладателем титула IBF американцем Теофімо Лопесом.

Об этом сообщает пресс-служба WBC.

“В сентябре франчайзинговый чемпион WBC Василий Ломаченко встретится с чемпионом IBF Теофімо Лопесом в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Чемпион WBC Девин Хейни проведет добровольную защиту против соперника, имя которого будет названо в ближайшие дни. Потом он устроит две обязательных защиты своего титула.

Чемпион мира в нескольких весовых категориях Хорхе Линарес и Хавьер Фортуна встретятся на ринге в августе. Дата боя Люка Кэмпбелла и Райана Гарсия будет определена позже. Этот турнир в легком дивизионе наверняка станет прекрасным развлечением для всего мира”, – говорится в сообщении WBC.