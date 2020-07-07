Вторник, 7 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксГірн назвал условие для возвращения Белью на ринг
Бокс

Гірн назвал условие для возвращения Белью на ринг

AdminНет комментариев
Добавлено

Британец может возобновить карьеру ради боя с Поветкиным

#Белью, #Гірн

Источник – Boxing News 24.

Британец Тони Белью может вернуться на ринг ради боя с россиянином Александром Поветкиным.

Об этом заявил промоутер Эдди Гірн.

“Я не хочу, чтобы он снова боксировал. Тони как-то сказал:” Хороший бой для меня – это встреча с Александром Поветкиным”. Тогда я спросил:” Если Поветкин победит Диллиана Уайта, ты хочешь боксировать с ним? “Тони ответил, что Александр в любом случае проиграет.

Белью завершил карьеру только полтора года назад. Если честно, я не думаю, что Тони вернется на ринг. По крайней мере, я никогда этого не позволю. Но если это будет большой бой с миллионом PPV – почему нет? В таком случае я хочу 15 процентов”, – сказал Гірн.

Напомним, что Бэллью завершил карьеру после поражения от украинца Александра Усика. Поединок состоялся в ноябре 2018 года.

Читайте также:  Промоутер Усика назвал вероятных соперников украинца

Ранее стала известна новая дата боя Диллиан Уайт – Александр Поветкин.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Гвоздик оценил перспективы Усика в супертяжелом весе

Названа дата боя Постола с Рамиресом

Гвоздик: Лопес будет опасен в начале боя с Ломаченко

Бывший соперник Усика: Я так сильно избил Фьюри, что он даже не вышел на следующий бой

Деревянченко получил предложение на бой с Альваресом и Чарло

Закрыть