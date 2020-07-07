Гірн назвал условие для возвращения Белью на ринг

Британец может возобновить карьеру ради боя с Поветкиным

#Белью, #Гірн

Источник – Boxing News 24.

Британец Тони Белью может вернуться на ринг ради боя с россиянином Александром Поветкиным.

Об этом заявил промоутер Эдди Гірн.

“Я не хочу, чтобы он снова боксировал. Тони как-то сказал:” Хороший бой для меня – это встреча с Александром Поветкиным”. Тогда я спросил:” Если Поветкин победит Диллиана Уайта, ты хочешь боксировать с ним? “Тони ответил, что Александр в любом случае проиграет.

Белью завершил карьеру только полтора года назад. Если честно, я не думаю, что Тони вернется на ринг. По крайней мере, я никогда этого не позволю. Но если это будет большой бой с миллионом PPV – почему нет? В таком случае я хочу 15 процентов”, – сказал Гірн.