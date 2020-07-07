Стало известно, сколько денег Канело предлагает дерев’янченку за бой

Британец Сондерс считает, что украинец откажется от поединка

#Сондерс, #Деревянченко, #Альварес

Источник – BoxingNews24.com.

Команда мексиканца Сауля Канело Альвареса предложила украинцу Сергею Деревянченко около 2,6 миллиона долларов за бой в сентябре.

Об этом заявил британец Билли Джо Сондерс.

“Дерев’янченку предложили половину его гонорара за бой с Головкиным, поэтому я сомневаюсь, что он проведет бой с Альваресом. Я знаю об этом наверняка. Так, Сергею предложили половину от того, что он заработал за поединок с Головкиным”, – сказал Сондерс.

За поединок с Головкиным, в котором украинец в октябре 2019 проиграл единогласным решением, он получил 5,2 миллиона долларов. Таким образом, команда Альвареса предложила дерев’янченку не больше 2,6 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Альвареса будет не чемпион мира.