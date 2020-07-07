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Бокс

Стало известно, сколько денег Канело предлагает дерев’янченку за бой

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Британец Сондерс считает, что украинец откажется от поединка

#Сондерс, #Деревянченко, #Альварес

Источник – BoxingNews24.com.

Команда мексиканца Сауля Канело Альвареса предложила украинцу Сергею Деревянченко около 2,6 миллиона долларов за бой в сентябре.

Об этом заявил британец Билли Джо Сондерс.

“Дерев’янченку предложили половину его гонорара за бой с Головкиным, поэтому я сомневаюсь, что он проведет бой с Альваресом. Я знаю об этом наверняка. Так, Сергею предложили половину от того, что он заработал за поединок с Головкиным”, – сказал Сондерс.

За поединок с Головкиным, в котором украинец в октябре 2019 проиграл единогласным решением, он получил 5,2 миллиона долларов. Таким образом, команда Альвареса предложила дерев’янченку не больше 2,6 миллиона долларов.

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Ранее сообщалось, что следующим соперником Альвареса будет не чемпион мира.

Источник: champion.com.ua
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