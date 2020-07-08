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Бокс

Уайт: В бою со мной может быть лучшая версия Поветкина

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Боксер осознает, что россиянин хорошо подготовится к бою с ним

#Вайт, #Поветкин

Источник – The Telegraph.

Супертяжеловес Диллиан Уайт встретится с лучшей версии Александра Поветкина, ведь на кону будут хорошие деньги и будущий титульный бой.

Об этом заявил сам британский боксер.

“Все, с кем я боксировал, были опасными. Поветкин, возможно, самый опытный среди всех моих соперников. У него лучший послужной список. Он очень жесткий и сильный, а также имеет отличную ударную мощь.

Он понимает, что если победит меня, то получит хорошие деньги и титульный бой. Возможно, это будет лучшая версия Поветкина. Это большой бой. Если я выиграю, то продолжу давить на чемпионский бой”, – сказал Уайт.

Отметим, что бой Поветкин – Уайт состоится 22 августа в Бойцовском сада Эдди Гирная.

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Ранее, Уайт не намерен уступать Джошуа боем с Фьюри.

Источник: champion.com.ua
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