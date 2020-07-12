Хейни: Надеюсь, что Лопес побьет Ломаченко

Американец поделился ожиданиями от титульного боя боксеров

#Хэйни, #Ломаченко

Источник – Boxing News 24.

Обладатель титула WBC в легком весе Девин Хейни будет поддерживать своего соотечественника Теофімо Лопеса в бою против чемпиона WBA, WBO и WBC Franchise Василия Ломаченко.

Об этом заявил сам Хейни.

“Мне 21 год, и я чемпион WBC. Можете не сомневаться: унификация в легком весе не пройдет мимо меня. Я не против обязательных защит, поскольку таким образом лучших бойцов дивизиона обязывают боксировать со мной. Я надеюсь, что Теофімо побьет Ломаченко, а затем проведет со мной объединительный поединок, как он и обещал президенту WBC Маурисио Сулеймана”, – сказал Хейни.

Ранее, Ломаченко открыл собственный отель на берегу моря.