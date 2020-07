Деревянченко и Чарло близки к заключению соглашения

Стороны согласовали детали контракта

#Деревянченко, #Чарло

Источник – Чемпион.

Украинский боксер Сергей Деревянченко совсем скоро может заключить сделку на бой с Джермаллом Чарло.

Об этом заявил журналист Майк Коппіндже.

Jermall Charlo and Sergiy Derevyanchenko are in the process of finalizing a deal for a middleweight title tilt in Sept. or Oct., sources tell The Athletic. Big-time fight. Derevyanchenko was also in the running for a fight with Canelo Alvarezhttps://t.co/RqW2hFjVeO

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 13, 2020