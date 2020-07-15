Гірн: Бой Джошуа – Пулев может состояться в необычном месте

Менеджер рассматривает различные варианты для организации титульного поединка

#Гірн

Источник – Evening Standard.

Бой чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа с болгарином Кубратом Пулевым может состояться в замке или на корабле.

Об этом заявил промоутер Эдди Гірн.

“У нас есть разные идеи. Например, провести бой в присутствии тысячи зрителей в странном и необычном месте. Были разговоры о замках, о отеле и даже о кораблях. Хорватия, например, предложила провести бой в римском амфитеатре. Прекрасный вариант.

У нас есть много вариантов, но все зависит от того, что будет разрешено на момент проведения боя. Сможем ли мы пригласить 16 тысяч болельщиков на арену O2? Ответа на этот вопрос пока нет”, – сказал Гірн.