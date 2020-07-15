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Линарес: Готов вернуться на вершину легкого дивизиона

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Венесуэльский боксер хочет провести бой-реванш с Василием Ломаченко

#Линарес

Источник – 24boxing.com.ua.

Венесуэльский боксер Хорхе Линарес намерен снова стать лучшим в легком дивизионе.

Об этом он заявил порталу boxingnews24.

“Я готов вернуться на вершину легкого дивизиона. Я подарю фанатам отличное шоу и покажу, что я становлюсь все ближе к тому, чтобы снова занять свой королевский трон в легком весе”, – сказал Линарес.

Напомним, венесуэлец хочет провести бой-реванш с Ломаченко.

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Ранее, Ломаченко открыл собственный отель на берегу моря.

Источник: champion.com.ua
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