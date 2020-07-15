Линарес: Готов вернуться на вершину легкого дивизиона

Венесуэльский боксер хочет провести бой-реванш с Василием Ломаченко
#Линарес
Источник – 24boxing.com.ua.
Венесуэльский боксер Хорхе Линарес намерен снова стать лучшим в легком дивизионе.
Об этом он заявил порталу boxingnews24.
“Я готов вернуться на вершину легкого дивизиона. Я подарю фанатам отличное шоу и покажу, что я становлюсь все ближе к тому, чтобы снова занять свой королевский трон в легком весе”, – сказал Линарес.
Напомним, венесуэлец хочет провести бой-реванш с Ломаченко.
Ранее, Ломаченко открыл собственный отель на берегу моря.
Источник: champion.com.ua