Линарес: Готов вернуться на вершину легкого дивизиона

Венесуэльский боксер хочет провести бой-реванш с Василием Ломаченко

#Линарес

Источник – 24boxing.com.ua.

Венесуэльский боксер Хорхе Линарес намерен снова стать лучшим в легком дивизионе.

Об этом он заявил порталу boxingnews24.

“Я готов вернуться на вершину легкого дивизиона. Я подарю фанатам отличное шоу и покажу, что я становлюсь все ближе к тому, чтобы снова занять свой королевский трон в легком весе”, – сказал Линарес.