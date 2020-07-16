Альварес проведет бой с боксером с пятью поражениями

Сомнительный выбор для Канело

#Альварес

Источник – vringe.com.

Сауль Альварес после длительных раздумий все-таки определился с соперником по следующему бою.

Об этом сообщает GlaserBoxing.com.

Звездный мексиканец 12 сентября проведет бой с Джоном Райдером (28-5, 16 КО).

Выбор соперника со столь скромным послужным списком объясняется низким бюджетом боя. Промоутерам Альвареса за кризиса пришлось рассматривать кандидатуры с не самыми высокими финансовыми запросами.

Бой Альварес – Райдер пройдет в рамках второго среднего веса. Соперник Канело в рейтинге BoxRec в этой весовой категории занимает седьмое место.

Джон Райдер резко повысил свои акции после боя с Каллумом Смитом (27-0, 19 КО). В ноябре прошлого года в Ливерпуле фаворит смог побить Райдера только спорным решением судей.

Ранее, Деревянченко получил предложение на бой с Альваресом и Чарло.