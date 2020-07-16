Тренер Деревянченко назвал титул Сауля Альвареса мусором

По мнению специалиста украинец является некоронованным чемпионом мира
#Розье, #Деревянченко
Источник – Boxingnews 24.
Боксер Сергей Деревянченко желает завоевать настоящий титул, а не пояс, которым владеет Сауль Альварес.
Об этом заявил тренер боксера Андре Розье.
“Сергей – некоронованный чемпион мира в среднем весе, и я бы хотел, чтобы он, в крайнем случае, обернул пояс вокруг своей талии. С Канело это сложно сделать. К тому же пояс регулярного чемпиона, который он отобрал у Рокки Филдинга, – это мусор, он не уважается. Поэтому мы желаем завоевать настоящий титул”, – сказал Розье.
Ранее, Деревянченко получил предложение на бой с Альваресом и Чарло.
Источник: champion.com.ua