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Отец Лопеса: Мы собираемся уничтожить Ломаченко

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Неважно, что будет делать Ломаченко, у него возникнут большие проблемы

#Лопес, #Ломаченко

Источник – 24boxing.com.ua.

Каждый раз, когда Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) выбрасывает удар справа, он попадает.

Об этом заявил его отец и тренер.

“Мы собираемся уничтожить этого чувака. Мы намерены сделать так, чтобы наша победа казалась легкой. Каждый раз, когда мой сын выбрасывает удар справа, он попадает. Ломаченко окажется в наших руках, мы даже не будем за ним гнаться. Неважно, что будет делать Ломаченко, у него возникнут большие проблемы”, – сказал Лопес-старший.

Напомним, Лопесу могут отдать титул Ломаченко.

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Инсайдер Майк Коппінджер заявил Бой Ломаченко – Лопес снова под угрозой: боксеры не подписали контракт , что пока преждевременно говорить о том, что бой состоится 3-го октября.

Источник: champion.com.ua
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