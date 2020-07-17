Отец Лопеса: Мы собираемся уничтожить Ломаченко

Неважно, что будет делать Ломаченко, у него возникнут большие проблемы

#Лопес, #Ломаченко

Источник – 24boxing.com.ua.

Каждый раз, когда Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) выбрасывает удар справа, он попадает.

Об этом заявил его отец и тренер.

“Мы собираемся уничтожить этого чувака. Мы намерены сделать так, чтобы наша победа казалась легкой. Каждый раз, когда мой сын выбрасывает удар справа, он попадает. Ломаченко окажется в наших руках, мы даже не будем за ним гнаться. Неважно, что будет делать Ломаченко, у него возникнут большие проблемы”, – сказал Лопес-старший.

Напомним, Лопесу могут отдать титул Ломаченко.

Инсайдер Майк Коппінджер заявил Бой Ломаченко – Лопес снова под угрозой: боксеры не подписали контракт , что пока преждевременно говорить о том, что бой состоится 3-го октября.