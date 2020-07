Чарло вызвал на бой Оскара Де Ла Хойю

Чемпион хочет драться с легендой

#Чарло

Источник – Чемпион.

Чемпион мира в среднем весе по версии WBC Джермелл Чарло вызвал на бой легенду мирового бокса, мексиканца Оскара Де Ла Хойю.

Об этом заявил сам боксер.

ODH, I won’t scare you or try to make you stop, com on, You ain’t been touched by this era, You said 154, cuz you know i’m King, let’s go

RT @OscarDeLaHoya: I can do some damage in the 154-pound weight class. #FBF #TheComeBack #Training #GoldenBoy pic.twitter.com/7YEagrgWEN

— JERMELL CHARLO (@TwinCharlo) July 18, 2020