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Бокс

Редкач: Сколько людей хотят, чтобы я надрал задницу Бронеру?

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Украинский боксер продолжает вызывать американского бойца на поединок

#Редкач

Источник – Чемпион.

34-летний украинский боксер Иван Редкач хочет провести бой с 30-летним американским бойцом Едріеном Бронером.

Об этом снова заявил украинец.

“Сколько людей хотят увидеть меня, что надирает задницу Едріену Бронеру? Дайте мне знать как можно скорее. Очень благодарю”, – написал Редкач.

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How many people want to see me kick. @adrienbroner ass let me know as soon as possible. Thanks a lot. 🙌 @showtimeboxing

Сообщение, распространен The Killer Ivan Redkach (@ivan_redkach_11) 20 Июл 2020 г. в 6:46 PDT

В своем последнем поединке, который состоялся 25-го января 2020-го года, Редкач проиграл американцу Дэнни Гарсии единогласным решением судей.

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Ранее, Редкач назвал своего потенциального соперника.

Источник: champion.com.ua
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