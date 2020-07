Редкач: Сколько людей хотят, чтобы я надрал задницу Бронеру?

Украинский боксер продолжает вызывать американского бойца на поединок

Источник – Чемпион.

34-летний украинский боксер Иван Редкач хочет провести бой с 30-летним американским бойцом Едріеном Бронером.

Об этом снова заявил украинец.

How many people want to see me kick. @adrienbroner ass let me know as soon as possible. Thanks a lot. 🙌 @showtimeboxing

