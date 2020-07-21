Редкач: Сколько людей хотят, чтобы я надрал задницу Бронеру?

Украинский боксер продолжает вызывать американского бойца на поединок
#Редкач
Источник – Чемпион.
34-летний украинский боксер Иван Редкач хочет провести бой с 30-летним американским бойцом Едріеном Бронером.
Об этом снова заявил украинец.
“Сколько людей хотят увидеть меня, что надирает задницу Едріену Бронеру? Дайте мне знать как можно скорее. Очень благодарю”, – написал Редкач.
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How many people want to see me kick. @adrienbroner ass let me know as soon as possible. Thanks a lot. 🙌 @showtimeboxing
В своем последнем поединке, который состоялся 25-го января 2020-го года, Редкач проиграл американцу Дэнни Гарсии единогласным решением судей.
Ранее, Редкач назвал своего потенциального соперника.
Источник: champion.com.ua