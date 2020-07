Будущий соперник Ломаченко составил портрет идеального боксера

Боец мечты по версии Теофімо Лопеса

#Лопес

Источник – Чемпион.

Чемпион мира по версии IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО), который в следующем бою сразится с украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) за абсолютное чемпионство в легком весе, назвал сильнейших боксеров по отдельным критериям.

Боксер мечты по версии Лопеса должен иметь характеристики таких боксеров:

мощь Майка Тайсона

скорость – Мэнни Пакьяо

работу ног – Мохаммеда Али

контроль ринга – Роберто Дюрана

джеб – Андре Уорда

челюсть – Геннадия Головкина

характер – Артуро Гатти

защита – Флойда Мейвезера

