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Бокс

Будущий соперник Ломаченко составил портрет идеального боксера

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Боец мечты по версии Теофімо Лопеса

#Лопес

Источник – Чемпион.

Чемпион мира по версии IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО), который в следующем бою сразится с украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) за абсолютное чемпионство в легком весе, назвал сильнейших боксеров по отдельным критериям.

Боксер мечты по версии Лопеса должен иметь характеристики таких боксеров:

мощь Майка Тайсона

скорость – Мэнни Пакьяо

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работу ног – Мохаммеда Али

контроль ринга – Роберто Дюрана

джеб – Андре Уорда

челюсть – Геннадия Головкина

характер – Артуро Гатти

защита – Флойда Мейвезера

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Is this the best ✨Dream Fighter✨ so far?⁣ ⁣ If this is @teofimolopez aim as a fighter, he is shooting for the stars! 💫💫💫⁣ ⁣ #DreamFighter ⁣

Сообщение, распространенный World Boxing Council (@wbcboxing) 24 Июл 2020 г. в 6:15 PDT

Напомним, Лопес подтвердил бой с Ломаченко.

Источник: champion.com.ua
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