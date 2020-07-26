Будущий соперник Ломаченко составил портрет идеального боксера

Боец мечты по версии Теофімо Лопеса
#Лопес
Источник – Чемпион.
Чемпион мира по версии IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО), который в следующем бою сразится с украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) за абсолютное чемпионство в легком весе, назвал сильнейших боксеров по отдельным критериям.
Боксер мечты по версии Лопеса должен иметь характеристики таких боксеров:
мощь Майка Тайсона
скорость – Мэнни Пакьяо
работу ног – Мохаммеда Али
контроль ринга – Роберто Дюрана
джеб – Андре Уорда
челюсть – Геннадия Головкина
характер – Артуро Гатти
защита – Флойда Мейвезера
Просмотреть это сообщение в Instagram
Is this the best ✨Dream Fighter✨ so far? If this is @teofimolopez aim as a fighter, he is shooting for the stars! 💫💫💫 #DreamFighter
Напомним, Лопес подтвердил бой с Ломаченко.