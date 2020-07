Top Rank приступила к переговорам о титульном бое Ломаченко – Лопес

Поединок должен состояться в начале октября

#Ломаченко, #Лопес

Источник – Чемпион.

Промоутерская компания Top Rank начала переговоры по поводу поединка между чемпионом WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофімо Лопесом.

Об этом сообщает журналист The Atheltic Майк Коппінджер.

Бой должен состояться 3 октября. Транслятором титульного поединка выступит ESPN или ESPN PPV.

Top Rank began negotiations today toward a fight between Vasiliy Lomachenko and Teofimo Lopez, sources tell The Atheltic. The fight is being targeted for Oct. 3 on ESPN or ESPN PPV. Terrific matchup, winner would be undisputed at 135 фунтов

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 27, 2020