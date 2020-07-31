Чеботарь: Я хочу стать чемпионом мира до конца 2022 года

13 августа в Одессе состоится боксерское шоу BoomBox Promotions @boombox_promotions

#Земляной, #Чеботарь

Источник – Чемпион.

13 августа в Одессе в рамках боксерского шоу BoomBox Promotions @boombox_promotions свой пятый бой на профи-ринге проведет перспективный легковес K2 Promotions Ukraine Василий Чеботарь, соперником которого станет боксер из Харькова Артур Земляной.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

“Бокс – это то, чем я живу! Несмотря на карантин, я тренировался каждый день, ибо без бокса я жить не могу, это моя любимая зависимость! И я хочу достичь самых больших высот – стать чемпионом мира до конца 2022 года! Мой промоутер и тренер верят в меня, и 13 августа я докажу, что уже готов встретиться с сильными соперниками. Это будет первый бой после перерыва из-за карантина. И я еще лучше подготовлюсь к бою в сентябре на шоу К2 Promotions. Я сделаю все, чтобы в 2020 году максимально эффективно выступить. Чтобы мой промоутер организовал титульный поединок уже в 2021 году, и без сомнений ставил мой бой одним из главных этого вечера!” – заявил Чеботарь.

Просмотреть это сообщение в Instagram “Бокс – это то, чем я живу! Несмотря на карантин, я тренировался каждый день, ибо без бокса я жить не могу, это моя любимая зависимость! И я хочу достичь самых больших высот – стать чемпионом мира до конца 2022 года! Мой промоутер и тренер верят в меня, и 13 августа я докажу, что уже готов встретиться с сильными соперниками. Это будет первый бой после перерыва из-за карантина. И я еще лучше подготовлюсь к бою в сентябре на шоу “К2 Promotions”. Я сделаю все, чтобы в 2020 году максимально эффективно выступить. Чтобы мой промоутер организовал титульный поединок уже в 2021 году, и без сомнений ставил мой бой одним из главных этого вечера!” – заявил Василий Чеботарь @vasiliycebotar1🥊👊🏻🇺🇦🔥 Напомним, 13 августа в Одессе Василий выйдет в ринг против Артура Земляного 🥊🥊🇺🇦🔥 @vasiliycebotar1 @alex.krassyuk @narekbox @k2promotionsukraine @boombox_promotions Фото @krev #чеботарь #chebotar #k2promotions #k2ukraine #boxing #бокс Сообщение, распространенный K2 Promotions Ukraine (@k2promotionsukraine) 31 Июл 2020 г. в 1:44 PDT

Василию лишь 18 лет. Начал свою профессиональную карьеру в апреле прошлого года и уже успел провести 4 поединка. Выступает в легком весе. Предыдущий бой провел в феврале этого года против Назри Рахимова, одержав победу единогласным решением судей.

Напомним, что первый турнир промоутерской компании Усика состоится 1 августа.