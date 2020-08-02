Usyk17 Promotion: результаты всех боев вечера

Источник – Чемпион.
Большой профи-бокс вернулся в Киев после длительного перерыва. Шоу бокса впервые организовано Usyk17 Promotion, промоутерской компанией Александра Усика.
Предварительный кард
Дмитрий Безус (Киев) – Павел Лукьянов (Николаев) – PTS 4
Александр Соломенніков (Ивано-Франковск) – Даниил Савченко (Павлоград) PTS 4
Зоравор Петросян (Киев) – Эдуард Мерінець (Харьков) – PTS 6
Станислав Кутин (Киев) – Вадим Костючок (Чернигов) – TKO 5/6
Андрей Исаков (Винница) – Павел Грішкавець (Беларусь) – TKO 3/4
Основной кард
Владислав Сиренко (Киев) – Павел Кроленко (Харьков) – TKO 5/8
Петр Иванов (Нежин) – Роман Шкарупа (Харьков) – PTS 8
Андрей Великовский (Киев) – Руслан Шельов (Киев) – TKO 5/8
Александр Пришедших (Запорожье) – Константин Довбищенко (Харьков) – PTS 8
Дмитрий Митрофанов (Чернигов) – Анатолий Хунанян (Чехия) – PTS 6
Олег Малиновский (Киев) – Андрей Исаев (Беларусь) – PTS 8
Виктор Вихрист (Кременчуг) – Семен Пахомов (Харьков) – TKO 2/6
Даниэль Лапин (Киев) – Сергей Крапшіла (Беларусь) – PTS 4