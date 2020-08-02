Воскресенье, 2 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксUsyk17 Promotion: результаты всех боев вечера
Бокс

Usyk17 Promotion: результаты всех боев вечера

AdminНет комментариев
Добавлено

Источник – Чемпион.

Большой профи-бокс вернулся в Киев после длительного перерыва. Шоу бокса впервые организовано Usyk17 Promotion, промоутерской компанией Александра Усика.

Предварительный кард

Дмитрий Безус (Киев) – Павел Лукьянов (Николаев) – PTS 4

Александр Соломенніков (Ивано-Франковск) – Даниил Савченко (Павлоград) PTS 4

Зоравор Петросян (Киев) – Эдуард Мерінець (Харьков) – PTS 6

Станислав Кутин (Киев) – Вадим Костючок (Чернигов) – TKO 5/6

Андрей Исаков (Винница) – Павел Грішкавець (Беларусь) – TKO 3/4

Читайте также:  Руис назвал свой идеальный вес

Основной кард

Владислав Сиренко (Киев) – Павел Кроленко (Харьков) – TKO 5/8

Петр Иванов (Нежин) – Роман Шкарупа (Харьков) – PTS 8

Андрей Великовский (Киев) – Руслан Шельов (Киев) – TKO 5/8

Александр Пришедших (Запорожье) – Константин Довбищенко (Харьков) – PTS 8

Дмитрий Митрофанов (Чернигов) – Анатолий Хунанян (Чехия) – PTS 6

Олег Малиновский (Киев) – Андрей Исаев (Беларусь) – PTS 8

Виктор Вихрист (Кременчуг) – Семен Пахомов (Харьков) – TKO 2/6

Читайте также:  Украинские боксеры отказались ехать на чемпионат мира в Россию

Даниэль Лапин (Киев) – Сергей Крапшіла (Беларусь) – PTS 4

 

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

двадцать + шестнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Лопес может отказаться от боя с Ломаченко за финансовых разногласий

Стала известна официальная дата боя Альварес – Смит

Чеботарь: Я хочу стать чемпионом мира до конца 2022 года

Будущий соперник Ломаченко назвал свою текущую вес

Гірн: Вайт рискует, выходя на бой против Поветкина

Закрыть