Лебедев оценил вероятность боя Усик–Поветкин

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев (32-3, 23 КО) заявил, что бой между Александром Поветкиным (36-2-1, 25 КО) и Александром Усиком (17-0, 13 КО) вряд ли состоится.

По его словам, на данный момент все осталось на уровне разговоров.

«Александр Красюк, промутер Усика, уже заявил, что вероятность такого боя даже не рассматривается. Но у Андрея Рябинского позиция не такая однозначная. Он пояснил, что теоретически следующим соперником может стать и Усик. По его словам, бою может помешать только тот момент, что Поветкин и Усик очень хорошо общаются и относятся друг к другу, и не хотелось бы, чтобы они выясняли отношения в ринге», – приводит слова Лебедева «Известия».

Также он добавил, что в ближайшее время поединка Усик–Поветкин не будет.