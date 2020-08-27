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Бокс

Де Ла Хойя: Бокс нуждается в том, чтобы Канело вернулся

Сергей СумскойНет комментариев
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Промоутер чемпиона WBA в среднем весе Сауля Альвареса Оскар Де Ла Хойя сообщил, что Канело важен для всей индустрии профессионального бокса.

По его словам, Канело является самой большей звездой спорта на данный момент.

«Если кто-то сомневался, насколько остро он нужен боксу, то посмотрите на ужасные рейтинги боксерских боев на телевидении за последние несколько недель», – заявил Де Ла Хойя на своей странице в твиттер.

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Напомним, Канело должен был провести 12 сентября, но промоутерам не удалось подобрать для него соперника.

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Тэги: Канело Альварес
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