Пятница, 28 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксЛопес-старший пообещал, что сын побьет Ломаченко
Бокс

Лопес-старший пообещал, что сын побьет Ломаченко

Сергей СумскойНет комментариев
Добавлено

Отец чемпиона IBF в легком весе Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший считает, что его сын сумеет уничтожить чемпиона WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

По его словам, команда украинца должна отдать две его олимпийские медали и «отдать их нам, как только мы победим его».

«Мой сын так жестко побьет Ломаченко, что тот вылетит на несколько месяцев. Он будет опустошен из-за того, что с ним случится.

Читайте также:  Ломаченко – Кэмпбелл: где может пройти бой

Ломаченко привык побеждать. Он привык обманывать людей с помощью тех вещей, которые делает в ринге. С моим сыном это не пройдет. Теофимо его не уважает», – заявил Лопес-старший в интервью Boxing 24/7.

Напомним, бой Ломаченко – Лопес пройдет 17 октября.

загрузка...
Тэги: Василий ЛомаченкоТеофимо Лопес
Написать комментарий

Добавить комментарий

1 + 12 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Де Ла Хойя: Бокс нуждается в том, чтобы Канело вернулся

Хирн: Джошуа хочет драться с Фьюри

Лебедев оценил вероятность боя Усик–Поветкин

Лопес раскрыл, в чем его преимущество перед Ломаченко

Ломаченко – Лопес: прогноз тренера Головкина

Закрыть