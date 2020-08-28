Лопес-старший пообещал, что сын побьет Ломаченко

Отец чемпиона IBF в легком весе Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший считает, что его сын сумеет уничтожить чемпиона WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

По его словам, команда украинца должна отдать две его олимпийские медали и «отдать их нам, как только мы победим его».

«Мой сын так жестко побьет Ломаченко, что тот вылетит на несколько месяцев. Он будет опустошен из-за того, что с ним случится.

Ломаченко привык побеждать. Он привык обманывать людей с помощью тех вещей, которые делает в ринге. С моим сыном это не пройдет. Теофимо его не уважает», – заявил Лопес-старший в интервью Boxing 24/7.

Напомним, бой Ломаченко – Лопес пройдет 17 октября.