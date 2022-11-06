Бокс
Джошуа может вернуться в ринг в 2023 году
Британец может провести следующий бой в марте #Эдди Гирн, #Эдди Гирн, #Эдди Гирн
Источник – Чемпион.
Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) может провести следующий бой в начале 2023 года.
Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон.
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По словам промоутера Эдди Гирна, следующий бой Джошуа, скорее всего, состоится в марте.
Победитель боя между Диллианом Уайтом и Джермейном Франклином, который состоится 26 ноября, будет фаворитом на поединок с британцем.
Eddie Hearn ha told reporters что Anthony Joshua's next fight will now most likely take place in March. Он пришел к тому, что бойцом Диллиан Витеб vs Jermaine Franklin на 26 ноября 2010 года является frontrunner to be opponent.
— Michael Benson (@MichaelBensonn) November 6, 2022
Напомним, Усик назвал место боя с Фьюри.