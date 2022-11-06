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Бокс

Джошуа может вернуться в ринг в 2023 году

Британец может провести следующий бой в марте #Эдди Гирн, #Эдди Гирн, #Эдди Гирн

Источник – Чемпион.

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) может провести следующий бой в начале 2023 года.

Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон.

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По словам промоутера Эдди Гирна, следующий бой Джошуа, скорее всего, состоится в марте.

Победитель боя между Диллианом Уайтом и Джермейном Франклином, который состоится 26 ноября, будет фаворитом на поединок с британцем.

Напомним, Усик назвал место боя с Фьюри.

Источник: champion.com.ua

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