Джошуа может вернуться в ринг в 2023 году

Источник – Чемпион.

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) может провести следующий бой в начале 2023 года.

Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон.

По словам промоутера Эдди Гирна, следующий бой Джошуа, скорее всего, состоится в марте.

Победитель боя между Диллианом Уайтом и Джермейном Франклином, который состоится 26 ноября, будет фаворитом на поединок с британцем.

— Michael Benson (@MichaelBensonn) November 6, 2022