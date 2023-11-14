Бокс
Стало известно, когда Ломаченко выйдет на ринг
Эгис Климас прокомментировал следующий бой Василия Ломаченко Сегодня 11:12 294 Фото — Getty Images #Василий Ломаченко, #Эгис Климас
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Эксчемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) проведет свой следующий бой в начале следующего года.
Об этом рассказал менеджер украинца Эгис Климас в интервью YouTube -каналу ESNEWS.
«Сейчас титул недоступен. Ломаченко должен подраться в феврале. Анонс должен состояться в ближайшие несколько дней», — сказал Климас.
Раньше Усик назвал следующего соперника Ломаченко.