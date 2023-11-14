Усик рассказал, когда сыграет за Полесье

Усик анонсировал восстановление футбольной карьеры 382 #Полесье, #Александр Усик

Источник – ESNEWS.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) возобновит свою футбольную карьеру после победы над обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (34-0- 1, 24 КО).

Об этом рассказал сам украинский боксер в комментарии ESNEWS.

«Я побеждаю, а потом иду играть в футбол. У меня контракт с Полесием — командой номер один», — сказал Усик.

Напомним, бой Усик — Фюри переносится на 2 месяца.