Бокс
Усик рассказал, когда сыграет за Полесье
Усик анонсировал восстановление футбольной карьеры Сегодня 08:45 382 0 #Полесье, #Александр Усик
Источник – ESNEWS.
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) возобновит свою футбольную карьеру после победы над обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (34-0- 1, 24 КО).
Об этом рассказал сам украинский боксер в комментарии ESNEWS.
«Я побеждаю, а потом иду играть в футбол. У меня контракт с Полесием — командой номер один», — сказал Усик.
Напомним, бой Усик — Фюри переносится на 2 месяца.