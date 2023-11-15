Джошуа проведет бой с Валлином, Уайлдер – с Паркером в Саудовской Аравии.

166 < img Источник: Чемпион. Чемпион.

23 декабря в Саудовской Аравии состоится масштабный вечер бокса.

Об этом сообщает DAZN.

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) проведет бой со шведским боксером сверхтяжелого веса Отто Валлином (26-1, 14 KO). Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) встретится с Джозефом Паркером (33-3, 23 KO) ).

Британский боксер сверхтяжелого веса Даниэль Дюбуа (19-2, 18 КО) выйдет на ринг с Джарреллом Миллером (26-0-1, 22 КО).

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0, 11 КО) проведет поединок с Линдоном Артуром (23-1, 16 КО).

Обязательный претендент на титул IBF Филипп Хргович (16-0, 13 KO) провести бой с Марком де Мори (41-2-2, 36 KO).

Чемпион IBF в тяжелом весе Джей Опетая (23-0, 18 КО) встретится с Элисом Зорро (17-0, 17 КО) ).

Россиянин Арсланбек Махмудов (18-0) проведет бой с Агитом Кабаелом (23-0, 15 КО) в сверхтяжелом весе.

Фрэнк Санчес (23-0, 16 КО) ) встретится с Джуниуром Фа (20-2, 11 КО) в сверхтяжелом весе.

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