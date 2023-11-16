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Бокс

Дюбуа получил бой с Миллером из-за отказа Чисоры

Он отклонил предложение саудовских организаторов Вчера 21:22 277 0 #Дерек Чисора

Источник — Чемпион.

Дерек Чисора (34-13, 23 КО) мог стать следующим соперником Джаррелла Миллера (26-0-1, 22 КО) на ужине бокса в Саудовской Аравии.

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Об этом Чисора рассказал порталу EverythingBoxing.

Он отклонил предложение саудовских организаторов. Именно поэтому с Миллером сразится именно Дюбуа, а не Дерек.

Масштабный вечер бокса в Саудовской Аравии состоится 23 декабря.

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Источник: champion.com.ua

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