Бокс
Дюбуа получил бой с Миллером из-за отказа Чисоры
Он отклонил предложение саудовских организаторов Вчера 21:22 277 0 #Дерек Чисора
Источник — Чемпион.
Дерек Чисора (34-13, 23 КО) мог стать следующим соперником Джаррелла Миллера (26-0-1, 22 КО) на ужине бокса в Саудовской Аравии.
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Об этом Чисора рассказал порталу EverythingBoxing.
Он отклонил предложение саудовских организаторов. Именно поэтому с Миллером сразится именно Дюбуа, а не Дерек.
Масштабный вечер бокса в Саудовской Аравии состоится 23 декабря.
‼️ Derek Chisora ha revealed, що я був узгоджений для того, чтобы Jarrell Miller на Декабрь 23 Сауди карты, а не завершили финал, сделанный из Saudis и, что Daniel Dubois готовится к Miller fight instead.
> — EverythingBoxing (@EverythingBoxi2) November 15, 2023
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