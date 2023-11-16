Дюбуа получил бой с Миллером из-за отказа Чисоры

Он отклонил предложение саудовских организаторов 277 #Дерек Чисора

Источник — Чемпион.

Дерек Чисора (34-13, 23 КО) мог стать следующим соперником Джаррелла Миллера (26-0-1, 22 КО) на ужине бокса в Саудовской Аравии.

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Об этом Чисора рассказал порталу EverythingBoxing.

Он отклонил предложение саудовских организаторов. Именно поэтому с Миллером сразится именно Дюбуа, а не Дерек.

Масштабный вечер бокса в Саудовской Аравии состоится 23 декабря.

‼️ Derek Chisora ​​ha revealed, що я був узгоджений для того, чтобы Jarrell Miller на Декабрь 23 Сауди карты, а не завершили финал, сделанный из Saudis и, что Daniel Dubois готовится к Miller fight instead. > — EverythingBoxing (@EverythingBoxi2) November 15, 2023

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