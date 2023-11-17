Климас: Усик – Фьюри – это самый легкий бой, который я организовывал

Эгис Климас прокомментировал организацию боя Усик — Фьюри 400 Фото — Getty Images #Александр Усик, #Александр Усик юри, #Эгис Климас

Источник — Чемпион.

Стали известны подробности организации боя чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) против обладателя титула WBC Тайсона Фюри (34-0-1, 24 КО ).

Об этом рассказал менеджер украинца Эгис Климас.

«Это самый легкий бой, который я организовывал в карьере. Однажды я получил звонок от друга Тайсона, Тима . Он сказал мне, что Тайсон хочет этого боя. Я сказал, что Александр тоже этого хочет. А потом он мне сказал: «Позвольте мне передать ваш номер менеджеру Тайсона. Я думаю, если вы двое встретитесь, то бой состоится. Потом мне позвонил Спенсер (Браун, менеджер Фюри — прим.) и попросил полететь в Нью-Йорк. На следующее утро я уже был в Нью-Йорке. Мы вошли в комнату. Приблизительно через час разговора мы вышли, пожав руку, и договорившись о бое», — сказал Климас.