Климас: Нганну должен быть не десятым номером рейтинга WBC, а третьим

Эгис Климас прокомментировал включение Нганну в топ-10 рейтинга WBC в супертяжелом весе 331 Фото — Getty Images #Эгис Климас Источник — tribuna.com.

Эксчемпиона UFC Фрэнсиса Нганну заслужил войти в рейтинг боксеров сверхтяжелого веса по версии WBC.

Об этом рассказал Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика ( 21-0, 14 КО)

«Выступление Фюри не стало для меня сюрпризом, но меня удивил Нганну. Он вышел и сражался не как боец ​​ММА или парень из UFC. Нганну сражался как настоящий боксер.

Заслуженно ли WBC поставил Нганну на десятое место в рейтинге?Посмотрите, что он сделал.Бился с одним из лучших боксеров сверхтяжелого веса в своем дебютном поединке в профе.

Покажите мне еще одного такого бойца. Он должен быть не десятым номером, а третьим», – сказал Климас.