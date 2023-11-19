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Климас: Нганну должен быть не десятым номером рейтинга WBC, а третьим
Эгис Климас прокомментировал включение Нганну в топ-10 рейтинга WBC в супертяжелом весе Вчера 12:10 331 0 Фото — Getty Images #Эгис Климас Источник — tribuna.com.
Эксчемпиона UFC Фрэнсиса Нганну заслужил войти в рейтинг боксеров сверхтяжелого веса по версии WBC.
Об этом рассказал Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика ( 21-0, 14 КО)
«Выступление Фюри не стало для меня сюрпризом, но меня удивил Нганну. Он вышел и сражался не как боец ММА или парень из UFC. Нганну сражался как настоящий боксер.
Заслуженно ли WBC поставил Нганну на десятое место в рейтинге?Посмотрите, что он сделал.Бился с одним из лучших боксеров сверхтяжелого веса в своем дебютном поединке в профе.
Покажите мне еще одного такого бойца. Он должен быть не десятым номером, а третьим», – сказал Климас.
Нганну оказался в списке после поединка с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, которому проиграл раздельным решением судей.