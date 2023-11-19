Стало известно сколько Фьюри заработал за бой с Нганну

Британец похвастался неплохой суммой 167

Источник — Queensberry Promotions.

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри за бой с Фрэнсисом Нганну заработал 50 млн долларов.

Об этом заявил сам боксер.

«Или смог я забыть бой с Нганну? Ты тупой или как? Мне только заплатили около 50 млн.

Я думаю о покупке супер-яхты, самолета или объекта недвижимости. , — сказал Фьюри.