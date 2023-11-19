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Бокс

Стало известно сколько Фьюри заработал за бой с Нганну

Британец похвастался неплохой суммой Сегодня 12:55 167 0< /span> #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну

Источник — Queensberry Promotions.

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри за бой с Фрэнсисом Нганну заработал 50 млн долларов.

Об этом заявил сам боксер.

«Или смог я забыть бой с Нганну? Ты тупой или как? Мне только заплатили около 50 млн.

Я думаю о покупке супер-яхты, самолета или объекта недвижимости. , — сказал Фьюри.

Напомним Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 95-94, 94-95).

Источник: champion.com.ua

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