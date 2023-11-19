Бокс
Стало известно сколько Фьюри заработал за бой с Нганну
Британец похвастался неплохой суммой Сегодня 12:55 167 0< /span> #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну
Источник — Queensberry Promotions.
Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри за бой с Фрэнсисом Нганну заработал 50 млн долларов.
Об этом заявил сам боксер.
«Или смог я забыть бой с Нганну? Ты тупой или как? Мне только заплатили около 50 млн.
Я думаю о покупке супер-яхты, самолета или объекта недвижимости. , — сказал Фьюри.
Напомним Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 95-94, 94-95).