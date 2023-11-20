Фьюри — об Усике: Как можно шутить с человеком, который не говорит по-английски?

219 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22ffe6a54416db0e2de5c37682fca9fbcb.jpg" /> #Тайсон Фьюри

Источник — Чемпион.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фюри (34-0-1, 24 КО) не смог провести разговор с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) перед пресс-конференцией.

Об этом британец рассказал порталу Boxing King Media

«Вы знаете значение фразы опрокинулись словами? Это когда ты что-то говоришь, а тебе отвечают. Нельзя сказать, что мы перекинулись словами, когда я кому-то кричу, а они ничего не отвечают.Как это можно назвать?Мне все равно.Это будто я сам был на пресс-конференции.

Фьюри: Я просто проведу для Усика урок бокса

Я провел с ним круглый стол, как можно шутить с человеком, который не говорит на английском?, он понимает примерно 10% того , что я говорю. Ему нужно переводить все. Бессмысленно. Но это не соревнование в том, кто кого переговорит. Мы здесь не для того, чтобы говорить. Поэтому, возможно, нам обоим стоит просто молчать и ничего не делать», — сказал Ф&rsquo ;юри.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!