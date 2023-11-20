Бокс
Климас: Фьюри не очень хорошо себя проявляет с левши, как и с более мелкими парнями
Эгис Климас прокомментировал бой Усик — Фьюри Сегодня 21:59 146 0 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Тайсон Фьюри
Источник – proboxtv.com.
Команда чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) ожидала, что бой против обладателя титула WBC Тайсона Фюри (34-0-1, 24 КО) ) не состоится 23 декабря.
Об этом рассказал менеджер украинца Эгис Климас.
«Мы никогда не подтверждали на 100 процентов, что датой боя будет 23 декабря. Было много спекуляций , все готовились к 23 декабря.
Бой с Нганну был нелегким, Тайсон получил несколько рассечений.Они прошли всю дистанцию, поэтому мы ожидали, что бой перенесут.Да, это не было сюрпризом.
< Это бокс, Тайсон получил несколько хороших ударов, с рассечением и прочим, ему просто нужно время для отдыха.
Конечно, целью Усика всегда было стать абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. он сможет стать абсолютным чемпионом в тяжелом весе.Никто не верил, что Усик сможет хотя бы подняться в тяжелейший дивизион.Посмотрите, что он делает что показывает, и как сейчас все изменилось.
Фюри не очень хорошо себя проявляет с левши, как и с более мелкими ребятами. Усик подходит под обе характеристики. Александр меньше Фюри, он левша, поэтому посмотрим», — сказал Климас.
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