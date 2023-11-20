Усик – Фьюри: Андре Уорд сделал прогноз на бой

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Андре Уорд (32-0, 16 KO) в преддверии боя между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) заявил, что у украинца больше шансов победить британца.

Фьюри, по его словам, нужно искать способ, чтобы разобраться с соперником.

«Я думаю, что это будет отличный бой. Я рад, что Усик наконец-то получит поединок, и, учитывая последнее выступление Фьюри, шансы склоняются в пользу Усика. Бой будет напряженным, но я думаю, что нужно склоняться к тому, что Фьюри найдет способ его выиграть», – цитирует Уорда Boxing Social.

Напомним, бой пройдет 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде.