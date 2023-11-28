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Чисора назвал условие, при котором Фьюри станет лучшим супертяжеловесом эпохи
Дерек Чисора назвал боксеров, с которыми должен встретиться "Цыганский король". Сегодня 12:29 213 0 Фото — gettyimages #Тай юри, #Дерек Чисора Источник — isport.ua.
Чемпион WBC Тайсон Фьюри должен победить Александра Усика и Энтони Джошуа, чтобы стать лучшим сверхтяжеловесом этой эпохи.
Об этом рассказал британский боксер Дерек Чисора.
«Пока мы не можем судить о том, является ли Фьюри лучшим супертяжеловесом. Ты становишься лучшим супертяжеловесом только после того, как завершаешь карьеру.
Пока он не дерется. с Усиком и Энтони Джошуа, мы не можем так сказать», — заявил Чисора.
Напомним, первый бой между Тайсон Фьюри и Александр Усик предстоит 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии.