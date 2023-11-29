Валлин выделил главный недостаток Усика

Отто Валлин прокомментировал уязвимость Александра Усика 418

Джерело – tribuna.com.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) уязвим к ударам по корпусу.

Об этом рассказал шведский боксер сверхтяжелого веса Отто Валлин (26-1, 14 KO).

«Усик в своем последнем бою был нокаутирован Даниэлем Дюбуа. Считаю, что это был законный удар по корпусу, а он лежал и жаловался.

Рефери сделал ужасную работу, дав Усику больше времени на восстановление, чем положено.Я никогда раньше такого не видел.Это не может быть законно.

Я этого не понимаю.Усик выглядел не очень хорошо в том. сражения.

Вы видели его другие бои? сказал Валлин.