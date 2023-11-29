Бокс
Валлин выделил главный недостаток Усика
Отто Валлин прокомментировал уязвимость Александра Усика Сегодня 11:46 418 #Александр Усик, #Отто Валлин
Джерело – tribuna.com.
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) уязвим к ударам по корпусу.
Об этом рассказал шведский боксер сверхтяжелого веса Отто Валлин (26-1, 14 KO).
«Усик в своем последнем бою был нокаутирован Даниэлем Дюбуа. Считаю, что это был законный удар по корпусу, а он лежал и жаловался.
Рефери сделал ужасную работу, дав Усику больше времени на восстановление, чем положено.Я никогда раньше такого не видел.Это не может быть законно.
Я этого не понимаю.Усик выглядел не очень хорошо в том. сражения.
Вы видели его другие бои? сказал Валлин.
Напомним, первый бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком предстоит 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии.