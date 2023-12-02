Чжилей: Я бы очень хотел попасть в кард Фьюри и Усика

229 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/221402000cb5e2aaac12056fb3b4d03e61.png" /> Фото: Getty Images #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Чжан Чжилей

article__source»> Источник — Express.

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) хотел бы выступить в андеркарде боя Александр Усик – Тайсон Фьюри.

Об этом китайский боксер рассказал порталу Express.

«Как боец, я, безусловно, хотел бы участвовать в самых больших поединках, которые только возможны. И сейчас инвенты в Саудовской Аравии – это самые большие поединки, которые только возможны, я бы очень хотел попасть в кард Фьюри и Усика. уверен, что бой Фьюри – Усик состоится

Сейчас я просто тренируюсь, у меня нет никакой информации.Нет никаких новых новостей.Я могу только поддерживать в себе надежду. соперников, то я действительно не знаю кого назвать, потому что все дерутся друг с другом. Мне нравится вариант с Аджагбой», — сказал Чжилей.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!