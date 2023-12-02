Чжилей: Я не прочь как следует усыпить Фьюри

183 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/222182b5846f7ec59c06e681a9c5427f88.png" /> Фото: Getty Images #Тайсон Фьюри, #Чжан Чжилей

Временный чемпион WBO в сверхтяжелом весе Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) намерен провести бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фюри (34-0-1, 24 КО).

Об этом он рассказал порталу Daily Mail.

«Выступление Фюри против Нганну много говорит о его образе мышления. Я не думаю, что его мнения сейчас заняты боксом. Тайсон занимается маркетингом и пиаром.Он занимается всем этим, но не боксом.Ты не можешь валять дурака на тренировках.Ты должен тренироваться каждый день.

Чжилей: Я бы очень хотел попасть в кард Фьюри и Усика

Люди называют меня гипнотизером – я могу усыплять их.Я не прочь как следует усыпить Фюри.Я думаю, что его отец имеет право: он на спаде, если его внимание сосредоточено за пределами ринга. Тайсон может снова подняться, если сфокусируется на ринге и зале», — сказал Чжилей.

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