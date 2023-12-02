Бокс
Ломаченко потерял 2 позиции в рейтинге легкого веса от WBA
Лидирует в рейтинге Исаак Круз Сегодня 11:23 297 0 Фото: Getty Images #Василий Ломаченко
Источник WBA.
Мировая боксерская ассоциация опубликовала обновленный рейтинг лучших боксеров легкого веса.
Об этом сообщает WBA.
Бывший чемпион мира Василий Ломаченко потерял 2 позиции – он опустился с 4-го на 6-е место.
Лидирует в рейтинге Исаак Круз. Полноценный чемпионский титул стал вакантным после того, как Девин Хейни уволил все чемпионские пояса в этом весе.
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