Ломаченко потерял 2 позиции в рейтинге легкого веса от WBA

Лидирует в рейтинге Исаак Круз 297 Фото: Getty Images #Василий Ломаченко

Источник WBA.

Мировая боксерская ассоциация опубликовала обновленный рейтинг лучших боксеров легкого веса.

Об этом сообщает WBA.

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко потерял 2 позиции – он опустился с 4-го на 6-е место.

Лидирует в рейтинге Исаак Круз. Полноценный чемпионский титул стал вакантным после того, как Девин Хейни уволил все чемпионские пояса в этом весе.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!