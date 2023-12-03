Гарсия нокаутировал Дуарте на боксерском шоу

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Источник — Чемпион.

Американский суперлегковажник Райан Гарсия (24-1, 20 КО) одержал досрочную победу в поединке с мексиканцем Оскаром Дуарте (26-2-1, 21 КО).

12-раундовый бой состоялся в ночь на воскресенье, 2 декабря, на Toyota Arena в Хьюстоне, штат Техас, США, став главным событием боксерского шоу от промоутерской компании Golden Boy Promotions. Гарсия ошеломил Дуарте левым хуком, после чего бросился добивать. Мексиканец опустился на подстилку ринга, а рефери начал отсчет. Дуарте все же поднялся, однако поединок был остановлен.

Таким образом, Райан Гарсия одержал досрочную победу, закрыв тем самым свое первое поражение в карьере, которое он потерпел в апреле 2023 года в поединке против Джервонты Дэвиса.