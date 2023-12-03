Стала известна дата возвращения Деревянченко на ринг

123 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/225475276fc90557a8e0358524b64edd06.jpg" /> #Сергей Деревянченко

Источник — sport.ua.

Украинский боксер Сергей Деревянченко (14-5, 10 КО) вернется на ринг 6 января в Лас-Вегасе.

Об этом сообщил менеджер украинца Кит Коннолли.

Соперник украинца пока неизвестно.

Сергей Деревянченко — украинский боксер, выступающий в среднем весе. Свой последний в настоящее время поединок он провел в ночь с 10 на 11 июня. В Калифорнии бой против мексиканского боксера Хайме Мунгуи (41-0, 33 KO) закончился победой мексиканца. Победу ему отдали все судьи.