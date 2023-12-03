Следить

Бокс

WBC исключила Руиса из рейтинга боксеров супертяжелого веса

Это произошло из-за низкой активности мексиканца Сегодня 21:38 202 0 #Энди Руис

Источник — Boxing Social.

Мировой боксерский совет (WBC) принял решение исключить бывшего чемпиона в сверхтяжелом весе Энди Руиса (35-2, 22 КО) из рейтинга организации.

Об этом сообщает Boxing Social.Это произошло из-за низкой активности мексиканца, который уже больше года не выходил на ринг.

 &nbsp. /p>

Раньше Энди занимал 5-ю строчку в рейтинге WBC.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс

Использование любых материалов, опубликованных на нашем сайте "EURO.com.ua", разрешается при условии ссылки на euro.com.ua. При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов.