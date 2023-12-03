WBC исключила Руиса из рейтинга боксеров супертяжелого веса

Это произошло из-за низкой активности мексиканца 202 #Энди Руис

Источник — Boxing Social.

Мировой боксерский совет (WBC) принял решение исключить бывшего чемпиона в сверхтяжелом весе Энди Руиса (35-2, 22 КО) из рейтинга организации.

Об этом сообщает Boxing Social. Это произошло из-за низкой активности мексиканца, который уже больше года не выходил на ринг.

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Раньше Энди занимал 5-ю строчку в рейтинге WBC.

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