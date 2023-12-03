Бокс
WBC исключила Руиса из рейтинга боксеров супертяжелого веса
Это произошло из-за низкой активности мексиканца Сегодня 21:38 202 0 #Энди Руис
Источник — Boxing Social.
Мировой боксерский совет (WBC) принял решение исключить бывшего чемпиона в сверхтяжелом весе Энди Руиса (35-2, 22 КО) из рейтинга организации.
Об этом сообщает Boxing Social.Это произошло из-за низкой активности мексиканца, который уже больше года не выходил на ринг.
 . /p>
Раньше Энди занимал 5-ю строчку в рейтинге WBC.
✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!