Как два киевлянина братьев Кличко обошли

Два уроженца Киева были приняты в Международный зал боксерской славы задолго до Виталия и Владимира 6495

Источник – Чемпион.

Сегодня Бенни Бассу исполнилось бы 120 лет. Бени – один из двух уроженцев Киева, которых ввели в Международный зал и музей боксерской славы еще до братьев Кличко. Его день рождения — повод, чтобы упомянуть об этом интересном факте.Два уроженца Киева стали чемпионами мира еще до Второй Мировой войны — в 20-х годах прошлого века. Бенни Басс и Луи Каплан в детском возрасте со своими родителями эмигрировали из Киевской губернии в США и в американской жизни реализовали себя на боксерском ринге.

Оба стали чемпионами в полулегком весе (до 59 кг, в 2016-2018 годах чемпионом мира в этом весе был Василий Ломаченко). Миниатюрный Бенни (рост 156 см) получил рингнейм Маленькая рыба (Little Fish), а Луи (рост 157 см) называли Малыш. Каплан одержал 108 побед (!) на профессиональном ринге, Бассу судьи поднимали руку 157 раз (!). .com.ua/wp-content/uploads/box/2286eec3ad2e2d87ca5c81d6ea69a036da.jpg» />

2 января 1925 года в Нью-Йорке на знаменитой арене Мэдисон Сквер Гарден Луи завоевал чемпионский титул (выходил в ринг с 1918 по 1933 год). В 1926 году Каплан перешел на категорию повыше и был вынужден отказаться от чемпионского звания. Но достаточно скоро, а именно 12 сентября 1927 года чемпионом мира в этой же весовой категории стал Бенни (профессиональная боксерская карьера продолжалась с 1919 по 1940 год). Оба были приняты в Зал боксерской славы уже после смерти – Басс в 2002 году, Каплан – ; в 2003 году. В англоязычной Википедии в графе «место рождения» у обоих записано — Киев, Украина.

В ближайшие 10 лет в этом пантеоне великих наверняка с ’явится еще два украинца. По крайней мере, у Василия Ломаченко и Александра Усика есть большие шансы оказаться в этом пантеоне лучших. По правилам организации, у нее принимают боксеров, которые провели свои последние в профессиональной боксерской карьере поединки не менее 3 лет. (ранее было не менее 5 лет). Виталий и Владимир Кличко это признание заслужили. Но первопроходцами здесь были совершенно неизвестны у нас украинские евреи Бенни Басс и Луи Каплан.

Максим Розенко, Чемпион