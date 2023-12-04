Кроуфорд: Гарсия – хороший парень, но не вижу его боя с Шакуром

238 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/229462d9244d2a5f55249d1ba9cd0e7da2.jpg" /> #Теренс Кроуфорд

Источник — Boxing News 24/

Бывший абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) поздравил Райана Гарсию (24-1, 20 КО) с победой над Оскаром Дуарте (26-2-1, 21 КО).

Об этом Кроуфорд рассказал порталу Boxing News 24/7.

«Райан не собирается драться с Шакуром. Гарсия — хороший парень, но просто не вижу их поединка. Смотрел бой. Райана из Дуарте — он хорошо двигался, неплохо справился.Внес некоторые коррективы в свой план, прекратив просто стоять перед соперником и начав двигаться и наносить удары.

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Но мне не понравились его движения плечами.Однако поздравляю Райана с победой.Прямо сейчас Гарсия не сразится с Шакуром.Тот пока готов боксировать с кем-либо в легком весе. Не думаю, что сейчас кто-то хочет видеть Стивенсона в дивизионе Райана», — сказал Кроуфорд

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